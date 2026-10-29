OBIC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OBIC hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 49.99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40.44 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 33.35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch