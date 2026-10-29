OBIC legte Quartalsergebnis vor

OBIC hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.38 Prozent auf 240.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch