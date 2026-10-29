Obic Business Consultants mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Obic Business Consultants hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 69.93 JPY, nach 55.86 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 14.83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch