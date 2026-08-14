OBI Pharma,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OBI Pharma, hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.50 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -4.960 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

OBI Pharma, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.3 Millionen TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.8 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch