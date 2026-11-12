OBI Pharma,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OBI Pharma, hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

OBI Pharma, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.88 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.560 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 6.5 Millionen TWD in den Büchern – ein Minus von 38.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OBI Pharma, 10.5 Millionen TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch