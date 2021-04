OBI Pharma annonce des présentations par affichage lors de la réunion annuelle de 2021 de l'AACR pour l'OBI-3424, l'OBI-998, Globo H et SSEA-4

Les présentations par affichage sont utilisées pour mettre en avant les dernières recherches sur l'OBI-3424 (promédicament à petites molécules AKR1C3), l'OBI-998 (conjugué anticorps-médicament ciblant le SSEA-4) et les antigènes glycosphingolipidiques associés au cancer, Globo H et SSEA-4.

TAIPEI, Taïwan, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174) a annoncé aujourd'hui que les données mettant en évidence les caractéristiques et l'efficacité antitumorale de l'OBI-3424 et des études animales de l'OBI-998, ainsi que les rôles inhibiteurs des cellules T de Globo-H et de SSEA-4 dans le micro-environnement tumoral, seront présentées à la réunion annuelle virtuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR) qui aura lieu du 10 au 15 avril 2021.

Le directeur scientifique d'OBI Pharma, Ming-Tain Lai, a déclaré : « OBI Pharma est fière de présenter à la réunion annuelle de l'AACR ses dernières découvertes sur les produits de son portefeuille de produits contre le cancer, OBI-3424 et OBI-998. Les activités antitumorales de l'OBI-3424 ciblant l'AKR1C3 sont impressionnantes dans divers modèles de cancer, et on note une efficacité optimisée lors d'une utilisation en association avec la chimiothérapie standard. Nous sommes également ravis de vous faire part, pour la première fois, des résultats de notre programme de développement précoce de l'OBI-998, un conjugué anticorps-médicament ciblant le SSEA-4. Notre équipe de recherche a révélé des activités inhibitrices intéressantes des cellules T de Globo H et SSEA-4 dans le microenvironnement tumoral. Nous poursuivrons notre étude sur les activités immunosuppressives de Globo H et de SSEA-4 et sur les utilisations combinées possibles des produits anti-Globo H et anti-SSEA-4 avec d'autres agents immunothérapeutiques anticancéreux », a-t-il ajouté.

Les affiches électroniques pourront être consultées lors de la réunion annuelle virtuelle de l'AACR du 10 avril, à 8 h 30 (heure de l'Est), au 21 juin et sur le site Web d'OBI Pharma ( www.obipharma.com ) le 11 avril.

Titre : Activité antitumorale sélective et étendue du promédicament AST-3424/OBI-3424 activé par l'AKR1C3

Affiche : 1220 / Résumé : 1062

Auteurs : Fanying Meng1, Wan-Fen Li2, Donald Jung1, Chun-Chung Wang2, Tianyang Qi1, Chi-Sheng Shia2, Ren-Yu Hsu2, Yin-Cheng Hsieh2, Jianxin Duan1.

(1) Ascentawits Pharmaceuticals, Ltd., Shenzhen, Chine.

(2) OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan.

Titre : Caractérisation préclinique d'un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant le SSEA4, l'OBI-998

Affiche : 955 / Résumé : 1238

Auteurs : I-Ju Chen, Chun-Chung Wang, Chi-Sheng Shia, Chung-Chen Su, Chi-Huan Lu, Hui-Wen Chang, Ping-Tzu Chiu, Yueh-Chin Wu, Ming-Tain Lai, Wei-Chien Tang, Hsin-Yi Tung, Ren-Yu Hsu.

(OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan)

Titre : Activité inhibitrice de Globo H et de SSEA-4 sur les lymphocytes T activés

Affiche : 3176 / Résumé : 1294

Auteurs : Tzer-Min Kuo, Chin-Chan Lee, Jiann-Shiun Lai, Chung-Chen Su et Ming-Tain Lai.

(OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan)

À propos de l'OBI-3424

L'OBI-3424 est un nouveau promédicament à petites molécules de première classe qui cible de façon sélective les cancers qui surexpriment l'enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3), et libère sélectivement un puissant agent alkylant de l'ADN en présence de l'enzyme AKR1C3. Ce mode d'activation sélectif distingue l'OBI-3424 des agents alkylants traditionnels, tels que le cyclophosphamide et l'ifosfamide, qui ne sont pas sélectifs.

La surexpression de l'AKR1C3 a été documentée dans un certain nombre de cancers résistants au traitement et difficiles à traiter, notamment les carcinomes hépatocellulaires (CHC), le cancer de la prostate résistant à la castration (CRPC) et la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) T. L'AKR1C3 est fortement exprimé dans près de 15 tumeurs solides et liquides.

En outre, la sélection personnalisée du patient par coloration en fonction de la surexpression de l'AKR1C3 par immunohistochimie peut être effectuée sur la base de biopsies tumorales ou de cellules tumorales circulantes afin d'identifier des patients avec d'autres types de tumeur les plus susceptibles de répondre au traitement avec l'OBI-3424, offrant ainsi la possibilité d'une stratégie de développement clinique simplifiée.

À propos de l'OBI-998

L'OBI-998 est un nouveau conjugué anticorps-médicament (CAM) comprenant un anticorps anti-SSEA4 humanisé qui est conjugué un puissant agent anti-microtubulaire, la monométhylauristatine E (MMAE). Il possède les propriétés souhaitées telles que la grande spécificité de la cible, l'internalisation rapide, une cytotoxicité puissante et des effets secondaires significatifs. L'OBI-998 a montré un niveau élevé de dépôt et une présence persistante de MMAE dans les tumeurs et une efficacité antitumorale importante dans divers modèles animaux. Il est actuellement en recherche et développement préclinique.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et qui a été fondée en 2002. Sa mission est de développer et d'homologuer de nouveaux agents thérapeutiques pour les besoins médicaux non satisfaits contre les cibles de cancer telles que les séries d'antigènes Globo (notamment Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie novateur de l'entreprise contre le Globo H comprend : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), l'OBI-833, un vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H, l'OBI-888 (anticorps monoclonal ciblant le Globo H) et l'OBI-999 (CAM ciblant le Globo H). Le nouveau traitement novateur de l'entreprise cible l'AKR1C3 avec l'OBI-3424, un promédicament à petites molécules qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant ciblant l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.obipharma.com .

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué et qui ne décrivent pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

CONTACT DE L'ENTREPRISE :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698, poste : 102