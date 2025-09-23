Obi eröffnet zwei Filialen in der Westschweiz

Schaffhausen (awp) - OBI Schweiz expandiert mit der Eröffnung zweier Filialen in den Kantonen Waadt und Genf in der Westschweiz.

So wird in Nyon, nebst der Filiale in Renens, der zweite Standort im Kanton Waadt eröffnet und in Carouge der erste in Genf. Beide Märkte entstanden in ehemaligen Do it + Garden Filialen der Migros. Die Eröffnung der beiden Läden ist für Donnerstag, 25. September 2025 vorgesehen, wie Obi am Dienstag mitteilte.

Insgesamt betreibt Obi damit 13 Filialen in der Schweiz. Weitere Neueröffnungen in Stans und Steinhausen sollen im Oktober folgen.

cf/