Oberoi Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oberoi Realty präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20.95 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 20.91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oberoi Realty in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17.36 Milliarden INR im Vergleich zu 18.45 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch