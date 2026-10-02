Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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02.10.2026 14:07:42
Obermann verlässt Airbus-Verwaltungsrat, Amparo Moraleda folgt
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
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02.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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02.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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02.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|29.09.26
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|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|29.09.26
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
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|08.09.26
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|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Airbus am 02.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.