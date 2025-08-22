Oberbank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oberbank hat am 20.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.49 EUR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.27 Prozent auf 322.1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch