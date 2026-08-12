Obeikan Glass stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Obeikan Glass gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.74 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.400 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Obeikan Glass hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102.0 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch