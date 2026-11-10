Obeikan Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Obeikan Glass hat am 08.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.61 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.320 SAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Obeikan Glass im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117.1 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 92.7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch