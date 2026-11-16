Obducat Pref Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Obducat Pref Registered B stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Obducat Pref Registered B ebenfalls 0.050 SEK je Aktie eingebüsst.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.77 Prozent auf 11.7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch