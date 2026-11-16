Obducat AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Obducat AB hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Obducat AB ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.050 SEK in den Büchern gestanden.

Obducat AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.7 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch