OBAYASHI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OBAYASHI hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 56.87 JPY gegenüber 25.59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OBAYASHI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 623.43 Milliarden JPY im Vergleich zu 523.76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch