OBAYASHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

OBAYASHI hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 82.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 85.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OBAYASHI mit einem Umsatz von insgesamt 713.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch