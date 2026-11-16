OBAYASHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OBAYASHI lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OBAYASHI 4.32 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch