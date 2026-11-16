Obara Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Obara Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 174.65 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Obara Group noch ein Gewinn pro Aktie von 115.02 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 20.34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 23.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 596.07 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 424.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 75.03 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61.68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch