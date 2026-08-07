Obara Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Obara Group lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 165.22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Obara Group 127.44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16.96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch