Oatly Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oatly Group Registered stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.39 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oatly Group Registered ein Ergebnis je Aktie von -1.050 SEK vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2.35 Milliarden SEK gegenüber 2.12 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch