OAT Agrio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OAT Agrio hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -33.90 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OAT Agrio ein EPS von 17.94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch