OAT Agrio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OAT Agrio hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 105.75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 82.44 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.55 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch