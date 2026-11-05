Oasis Finvest stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oasis Finvest lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.66 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.14 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch