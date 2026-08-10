Oasis Finvest legte Quartalsergebnis vor

Oasis Finvest veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2.32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oasis Finvest 11.16 INR je Aktie eingenommen.

Oasis Finvest hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch