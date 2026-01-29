Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bayer-Aktie kommt von Hoch letztlich zurück - Analysten machen dennoch Chancen für 2026 aus
Rüstungsaktien am Donnerstag: So entwickeln sich die Aktien von RENK, Rheinmetall & CSG, TKMS & Co.
29.01.2026 18:24:56

Oakworth Capital Inc. Profit Advances In Q4

Oakworth Capital
37.65 USD 0.13%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Oakworth Capital Inc. (OAKC) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $5.29 million, or $1.04 per share. This compares with $4.08 million, or $0.82 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.4% to $29.40 million from $27.62 million last year.

Oakworth Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.29 Mln. vs. $4.08 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.82 last year. -Revenue: $29.40 Mln vs. $27.62 Mln last year.

Keine Nachrichten verfügbar.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
