Oakworth Capital
29.01.2026 18:24:56
Oakworth Capital Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Oakworth Capital Inc. (OAKC) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $5.29 million, or $1.04 per share. This compares with $4.08 million, or $0.82 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $29.40 million from $27.62 million last year.
Oakworth Capital Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.29 Mln. vs. $4.08 Mln. last year. -EPS: $1.04 vs. $0.82 last year. -Revenue: $29.40 Mln vs. $27.62 Mln last year.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Top-Rankings
