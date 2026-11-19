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19.11.2026 06:37:00
Oaktree Specialty Lending: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Oaktree Specialty Lending hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Specialty Lending 0.280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oaktree Specialty Lending in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 33.35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 56.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 84.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.460 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 209.26 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 299.70 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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