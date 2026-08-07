Oaktree Specialty Lending präsentierte Quartalsergebnisse

Oaktree Specialty Lending lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.9 Millionen USD – eine Minderung von 67.84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 61.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch