Oaktree Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oaktree Acquisition hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oaktree Acquisition 0.170 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 753.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Acquisition 544.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch