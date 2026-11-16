Oaktree Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oaktree Acquisition hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Oaktree Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch