Oaktree Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oaktree Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch