Oaktree Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oaktree Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD gegenüber 0.060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 890.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 599.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch