Oaktree Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oaktree Acquisition A hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 113.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch