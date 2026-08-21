Oaktree Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oaktree Acquisition A veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oaktree Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38.95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 105.8 Millionen USD im Vergleich zu 173.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch