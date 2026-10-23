Oak Valley Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oak Valley Bancorp lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 21.7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oak Valley Bancorp 24.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch