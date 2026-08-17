Oak Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oak Capital lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3.300 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64.33 Prozent auf 728.0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch