Oak Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oak Capital hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oak Capital ein Ergebnis je Aktie von -1.610 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Oak Capital mit einem Umsatz von insgesamt 1.84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 341.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 437.54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch