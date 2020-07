O2 will Strafzahlung für schleppenden Netzausbau vermeiden

FRANKFURT (Dow Jones)--Telefonica-Chef Markus Haas räumt Fehler im Aufbau der O2-Mobilfunknetze ein. "In der Vergangenheit haben wir immer erst dann investiert, wenn auch Nachfrage bei den Kunden bestand", sagte Haas der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Das habe sich geändert, betonte der Manager: "Heute schliessen wir viel früher auf. Und die Corona-Krise hat gezeigt: Die Netze sind weit besser und viel stabiler als ihr Ruf." Die Netzagentur droht dem Unternehmen mit einem Zwangsgeld von 600.000 Euro, wenn es bis Ende Juli nicht mit dem geforderten LTE-Ausbau vorankommt.

Dies will Haas unbedingt vermeiden: "Wir sind sehr sehr zuversichtlich, dass wir in Kürze Vollzug melden können, den ersten Teil der für das gesamte Jahr erforderlichen 7.600 LTE-Stationen errichtet zu haben und so eine Strafzahlung vermeiden." Der Corona-Lockdown habe das Projekt leicht verzögert. "Aber jetzt holen wir auf und liegen wieder im Plan", sagte Haas der FAS. In der Corona-Krise verzeichnete der Mobilfunkkonzern demnach einen "extremen Anstieg" beim Sprachvolumen, "in der Spitze von 20 bis 30 Prozent", wie Haas erläuterte, "Da die Leute sich schon nicht besuchen konnten, haben sie telefoniert. Oft stundenlang." Ein Treiber für das Telefonica-Geschäft sind Kunden mit Migrationshintergrund, für die der Konzern eigene Marken erfunden hat. "Mit "Ay Yildiz" telefonieren mehrere Millionen Menschen über unser O2-Netz günstig in die Türkei", sagte Haas. "Dazu kommt noch "Ortel", wo Sie für einen Cent pro Minute ins Ausland telefonieren können."

