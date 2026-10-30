O Reilly Automotive präsentierte Quartalsergebnisse

O Reilly Automotive äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

O Reilly Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.850 USD je Aktie gewesen.

O Reilly Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch