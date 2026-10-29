O-I Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

O-I Glass hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

O-I Glass hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.62 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch