Nyxoah vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nyxoah präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.58 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nyxoah ein EPS von -0.550 EUR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 472.39 Prozent auf 7.7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch