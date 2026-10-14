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14.10.2026 16:01:27
NYSE-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones
Das macht der Dow Jones am Morgen.
Um 15:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.06 Prozent auf 51’701.71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26.434 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.818 Prozent stärker bei 52’092.99 Punkten in den Handel, nach 51’670.10 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’556.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51’869.75 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.123 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 52’421.20 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 52’508.27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 46’270.46 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 4.03 Prozent auf 392.99 USD), Amgen (+ 2.46 Prozent auf 423.00 USD), Walmart (+ 1.88 Prozent auf 114.39 USD), Merck (+ 1.71 Prozent auf 144.41 USD) und Apple (+ 1.30 Prozent auf 345.72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1.46 Prozent auf 225.19 USD), Travelers (-1.17 Prozent auf 368.90 USD), Sherwin-Williams (-1.06 Prozent auf 320.65 USD), Caterpillar (-0.86 Prozent auf 766.10 USD) und Walt Disney (-0.63 Prozent auf 107.90 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’621’250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.866 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.76 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.42 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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