Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’218 0.6%  SPI 20’062 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’175 -0.5%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’137 -0.9%  Gold 4’151 1.1%  Bitcoin 67’300 -0.9%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Richemont-Aktie
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Suche...
ETF Sparplan

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Kursverlauf 14.10.2026 16:01:27

NYSE-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones

NYSE-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones

Das macht der Dow Jones am Morgen.

Nike
29.30 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Um 15:59 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.06 Prozent auf 51’701.71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26.434 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.818 Prozent stärker bei 52’092.99 Punkten in den Handel, nach 51’670.10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’556.11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 51’869.75 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.123 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 14.09.2026, bei 52’421.20 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 52’508.27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 46’270.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 4.03 Prozent auf 392.99 USD), Amgen (+ 2.46 Prozent auf 423.00 USD), Walmart (+ 1.88 Prozent auf 114.39 USD), Merck (+ 1.71 Prozent auf 144.41 USD) und Apple (+ 1.30 Prozent auf 345.72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1.46 Prozent auf 225.19 USD), Travelers (-1.17 Prozent auf 368.90 USD), Sherwin-Williams (-1.06 Prozent auf 320.65 USD), Caterpillar (-0.86 Prozent auf 766.10 USD) und Walt Disney (-0.63 Prozent auf 107.90 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’621’250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.866 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.76 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.42 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten