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26.08.2026 20:03:30
NYSE-Handel So steht der Dow Jones aktuell
Anleger in New York treten am dritten Tag der Woche den Rückzug an.
Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 53’456.82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.414 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.033 Prozent höher bei 53’594.92 Punkten, nach 53’577.40 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 53’379.40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53’639.75 Punkten.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.366 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 51’947.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der Dow Jones bei 50’461.68 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45’418.07 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1.72 Prozent auf 219.38 USD), Caterpillar (+ 1.52 Prozent auf 823.66 USD), UnitedHealth (+ 1.39 Prozent auf 402.12 USD), Apple (+ 0.94 Prozent auf 312.80 USD) und Cisco (+ 0.68 Prozent auf 111.86 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-2.23 Prozent auf 38.60 USD), IBM (-1.90 Prozent auf 229.75 USD), Goldman Sachs (-1.69 Prozent auf 1’040.99 USD), Merck (-1.63 Prozent auf 153.90 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.46 Prozent auf 338.32 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9’592’467 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.325 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.85 erwartet. Mit 4.13 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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