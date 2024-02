NYSE-Handel So steht der Dow Jones aktuell

Am Freitag fällt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.01 Prozent auf 38’769.97 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11.541 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.968 Prozent tiefer bei 38’397.94 Punkten, nach 38’773.12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 38’782.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38’583.24 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.293 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 37’361.12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’945.47 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.02.2023, einen Stand von 33’696.85 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2.80 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38’927.08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 1.24 Prozent auf 171.39 USD), Caterpillar (+ 0.86 Prozent auf 325.85 USD), Dow (+ 0.85 Prozent auf 55.64 USD), Merck (+ 0.81 Prozent auf 127.56 USD) und Procter Gamble (+ 0.79 Prozent auf 158.25 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-3.40 Prozent auf 102.44 USD), Amgen (-1.66 Prozent auf 284.27 USD), Walgreens Boots Alliance (-0.94 Prozent auf 22.08 USD), Cisco (-0.86 Prozent auf 48.64 USD) und Intel (-0.83 Prozent auf 43.69 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5’431’837 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.827 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch