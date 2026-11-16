NYSE-Handel So performt der S&P 500 am Mittag

Am Montag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 1.18 Prozent leichter bei 7’472.62 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 63.547 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.647 Prozent auf 7’512.77 Punkte an der Kurstafel, nach 7’561.67 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7’451.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’515.60 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der S&P 500 bei 7’659.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’785.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’734.11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.95 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Centene (+ 6.49 Prozent auf 74.83 USD), Tyson Foods (+ 5.96 Prozent auf 62.79 USD), General Mills (+ 5.50) Prozent auf 35.37 USD), Texas Pacific Land (+ 5.48 Prozent auf 296.58 USD) und STERIS (+ 4.15 Prozent auf 263.95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Dell Technologies (-12.33 Prozent auf 325.40 USD), Bloom Energy (-11.52 Prozent auf 178.67 USD), Coherent (-11.09 Prozent auf 206.35 USD), Arista Networks (-9.66 Prozent auf 186.66 USD) und Corning (-9.66 Prozent auf 107.96 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29’892’971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch