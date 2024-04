NYSE-Handel So performt der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.06 Prozent auf 5’154.69 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 43.786 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.15 Prozent auf 5’149.98 Punkte an der Kurstafel, nach 5’209.91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’178.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’138.70 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1.09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 5’123.69 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Stand von 4’783.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’109.11 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.68 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 3.06 Prozent auf 0.05 USD), NRG Energy (+ 1.76 Prozent auf 74.05 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 1.61 Prozent auf 156.98 USD), Kroger (+ 1.43 Prozent auf 56.21 USD) und NVIDIA (+ 1.25 Prozent auf 864.24 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Deckers Outdoor (-7.83 Prozent auf 799.88 USD), Invesco (-7.23 Prozent auf 15.72 USD), Extra Space Storage (-6.87 Prozent auf 141.92 USD), Paramount Global (-6.79 Prozent auf 10.23 USD) und Caesars Entertainment (-6.78 Prozent auf 41.00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8’312’623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.906 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 244.90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch