NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagnachmittag

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr 0.37 Prozent auf 5’866.49 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47.239 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.133 Prozent auf 5’836.81 Punkte an der Kurstafel, nach 5’844.61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5’870.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’825.82 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.616 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’287.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der S&P 500 mit 6’013.13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’307.01 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0.035 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Advance Auto Parts (+ 51.80 Prozent auf 47.53 USD), Gap (+ 5.49 Prozent auf 29.02 USD), Coinbase (+ 3.85 Prozent auf 268.97 USD), Palantir (+ 3.66 Prozent auf 124.99 USD) und Moderna (+ 3.57 Prozent auf 26.72 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Fastenal (-49.88 Prozent auf 40.83 USD), Enphase Energy (-19.77 Prozent auf 37.94 USD), NextEra Energy (-7.18 Prozent auf 66.40 USD), Humana (-4.93 Prozent auf 233.65 USD) und Analog Devices (-4.40 Prozent auf 212.44 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’512’516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.983 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

