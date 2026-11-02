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|S&P 500 im Fokus
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02.11.2026 20:03:26
NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell
Am Nachmittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.14 Prozent stärker bei 7’590.61 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.584 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.467 Prozent auf 7’615.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’580.07 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’662.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’590.61 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 7’722.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’489.72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’840.20 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10.67 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 20.24 Prozent auf 662.77 USD), Alaska Air Group (+ 8.15 Prozent auf 38.62 USD), CBRE Group A (+ 6.97 Prozent auf 137.83 USD), Pentair (+ 6.47 Prozent auf 70.55 USD) und CoStar Group (+ 6.36 Prozent auf 32.09 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Lumentum (-16.50 Prozent auf 702.00 USD), Marvell Technology (-10.79 Prozent auf 175.20 USD), Cerebras Systems (-10.64 Prozent auf 97.56 USD), Everpure A (-8.71 Prozent auf 115.92 USD) und Oracle (-7.30 Prozent auf 121.13 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’240’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.493 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.92 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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