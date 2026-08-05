NYSE-Handel So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Am Mittwoch gibt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.08 Prozent auf 7’729.97 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 61.862 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.648 Prozent stärker bei 7’786.64 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’736.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’727.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’793.68 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3.00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’259.22 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 6’299.19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.71 Prozent nach oben. Bei 7’793.68 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Perrigo Company (+ 24.77 Prozent auf 13.45 USD), Charles River Laboratories International (+ 12.22 Prozent auf 262.72 USD), Newmont (+ 7.84 Prozent auf 105.39 USD), Wynn Resorts (+ 7.55 Prozent auf 104.97 USD) und International Flavors Fragrances (+ 6.49 Prozent auf 86.14 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil DaVita (-19.25 Prozent auf 184.10 USD), CDW (-11.12 Prozent auf 136.88 USD), Lumen Technologies (-8.72 Prozent auf 6.13 USD), Crown Castle (-7.96 Prozent auf 71.48 USD) und SBA Communications REIT (A) (-7.76 Prozent auf 173.32 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’109’511 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.333 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch