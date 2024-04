NYSE-Handel: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.15 Prozent stärker bei 39’185.94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.155 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.032 Prozent stärker bei 39’139.59 Punkten, nach 39’127.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 39’185.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39’421.35 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.56 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 38’989.83 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 04.01.2024, mit 37’440.34 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.04.2023, einen Stand von 33’402.38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3.90 Prozent aufwärts. Bei 39’889.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 1.59 Prozent auf 427.12 USD), Boeing (+ 1.36 Prozent auf 187.44 USD), Travelers (+ 1.14 Prozent auf 231.67 USD), Amazon (+ 1.05 Prozent auf 184.33 USD) und Apple (+ 0.90 Prozent auf 171.18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen 3M (-1.05 Prozent auf 92.21 USD), Amgen (-0.77 Prozent auf 272.32 USD), Merck (-0.73 Prozent auf 128.95 USD), Salesforce (-0.40 Prozent auf 303.52 USD) und McDonalds (-0.33 Prozent auf 274.64 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’762’746 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.889 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch