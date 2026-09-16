NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.35 Prozent höher bei 7’612.35 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.749 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.242 Prozent höher bei 7’604.09 Punkten, nach 7’585.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’614.97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’597.61 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.012 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’785.76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7’511.35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’606.76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Illumina (+ 5.85 Prozent auf 235.29 USD), Lumentum (+ 5.56 Prozent auf 885.57 USD), Intel (+ 5.39 Prozent auf 102.38 USD), PerkinElmer (+ 5.21 Prozent auf 147.49 USD) und Coherent (+ 4.13 Prozent auf 282.36 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-11.74 Prozent auf 240.99 USD), Diamondback Energy (-7.51 Prozent auf 195.63 USD), APA (-4.11 Prozent auf 45.46 USD), Western Union Company (-3.87 Prozent auf 6.59 USD) und EOG Resources (-3.80 Prozent auf 147.90 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 4’289’862 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.402 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 13.35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch